La Val Seriana piange il «Roby»: barista e deejay, teneva allegri tutti

Nativo di Valbondione sin dalla più tenera età, aveva allora solo otto anni, affiancava la mamma Aurora nella gestione dell’albergo «Alle Alpi» di Bondione. Nel suo dna era prepotentemente presente l’attività di ristorazione, tanto è vero che per ben 27 anni ha poi gestito, sempre a Valbondione con la famiglia, il bar 2000 di Via Mès. Nel tempo libero dava una mano anche al papà Stefano, autista Sab, nella gestione di un chiosco per la vendita di panini e bibite lungo la gippabile per il rifugio Antonio Curò. Ma non solo. Infatti è stato attivo come cameriere a Gromo e nel Milanese e, come Dj , a Radio Antenna 2 a Clusone, al Papillon di Gromo e al Mille Luci di Ardesio. Cameraman diplomato ha anche avuto modo di collaborare con agenzie e fotografi.