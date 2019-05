L’auto a un passo dal dirupo Incidente a Gazzaniga: tutti salvi

L’auto a un passo dal dirupo

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 4,30 del mattino di sabato 25 maggio a Gazzaniga. L’episodio è accaduto lungo la provinciale 41, che dal paese sale verso la frazione Orezzo, in località Masserini. Un’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare ed è rimasta sul fianco sinistro a un passo dal dirupo. Una volta scattato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde di Colzate, oltre ai vigili del fuoco di Gazzaniga. Nessuna persona però è rimasta ferita. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. L’intervento si è concluso intorno alle 5,30.

