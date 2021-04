Malore mentre è al lavoro a Gandino, muore operaio 58enne di Albino Malore mortale sul luogo di lavoro a Gandino: un uomo di 58 anni di Albino è deceduto sabato mattina 24 aprile. A dare l’allarme un suo collega operaio.

Un collega lo ha trovato senza vita, accasciato sul muletto poco prima delle 6. Un malore è stato fatale nelle prime ore di sabato 24 aprile a un uomo di 58 anni di Albino. L’operaio, secondo la prima ricostruzione, si sarebbe sentito male mentre stava lavorando, in un’azienda tessile di Gandino, in via Foscolo.

A dare l’allarme un collega operaio, che lo ha trovato senza vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Colzate e l’auto medica: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i Carabinieri di Gandino e l’Ats per le verifiche del caso.

