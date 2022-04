Maltempo, smottamenti in provincia: isolato il territorio di Valgoglio

Il maltempo ha creato dei disagi a Valgoglio, in provincia di Bergamo. Una frana è scesa intorno alle 9.30 di martedì 26 aprile sulle strada provinciale tra Gromo e Valgoglio, sopra l’abitato di Colarete. Accessibile quindi la località di Colarete, è invece isolato il comune di Valgoglio, dove risiedono circa 380 persone. Al momento il territorio è raggiungibile da un sentiero e ora i tecnici della Provincia di bergamo, insieme al sindaco Bruno Bosatelli, stanno valutando come risolvere il problema viabilistico. I tempi non si prospettano brevi, si è già al lavoro sulla rimozione dei detriti.