Casale di Albino, scomparsa da giovedì

Nazzarena trovata da un extracomunitario La cercavano da giovedì e a ritrovarla in località Dossello è stato un extracomunitario. Nazzarena Foresti, 55 anni, di Casale di Albino, sta bene ed è tornata a casa.

È stata ritrovata da un extracomunitario a Dossello, sul ciglio della strada: confusa, sta bene ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Non ha traumi e ferite, le sue condizioni sono buone. Buona notizia domenica mattina 7 luglio: Nazzarena Foresti, 55 anni, di Casale di Albino, si era allontanata da casa da giovedì 4 luglio e le forze dell’ordine la stavano cercando.

Era stata fatta denuncia da parte della famiglia, preseguivano le ricerche dei militari e dei vigili del fuoco che si erano concentrate nella zona di Albino e Dossello. Grande apprensione da parte dei familiari, la buona notizia domenica in tarda mattinata. La donna è stata individuata da un extracomunitario nella zona di Dossello che ha subito informato le forze dell’ordine.

