Mucca scivola e resta incastrata

Ardesio, salvata dai Vigili del fuoco L’animale ha fatto un volo di almeno due metri, finendo tra un tubo dell’acqua e il muro di una condotta. È accaduto lunedì sera, 10 giugno: i pompieri hanno lavorato ore per mettere in salvo il bovino.

Un volo di almeno due metri, dall’alto di un prato dove stava tranquillamente pascolando, per finire incastrata tra un tubo dell’acqua e il muro di una condotta: una mucca, ad Ardesio, nei pressi della contrada Cerete, dove c’è la centrale elettrica, è ruzzolata lungo il pendio, piuttosto ripido, e non poteva più muoversi. È successo lunedì sera verso le 20 e i Vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte per poterla disincastrare e poi portarla a valle, in salvo.

