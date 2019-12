Natale scintillante a Gromo

Fino al 26 c’è la casa di Babbo Natale Ultimi giorni in Alta Valle Seriana per visitare la casa bergamasca di Babbo Natale, allestita sino al 26 dicembre nell’antico borgo di Gromo.

In queste settimane sono stati migliaia i visitatori degli spazi carichi di suggestione realizzati all’intero di Palazzo Cattaneo, dimora quattrocentesca che si affaccia sulla piazza del municipio. Lo staff della Fattoria Ariete (che da tredici anni organizza la residenza di Babbo Natale), ha curato ogni dettaglio, con ambienti da fiaba ed una cordialità squisita che è segno distintivo di tutti i collaboratori, coordinati dal direttore artistico Roman Ceroni e da Mauro Abbadini. «Gromo è uno dei “Borghi più belli d’Italia - spiega Roman - e non è un caso che il Touring Club Italiano abbia assegnato a questo centro l’ambita Bandiera Arancione. Babbo Natale si è trovato a suo agio e le famiglie hanno espresso grandi apprezzamenti, per un contesto ideale e a misura di bambino che non tradisce le attese».

A Palazzo Cattaneo i bambini possono scrivere la propria letterina e consegnarla nelle mani di Babbo Natale in persona, posando con lui liberamente per un’immagine ricordo. Quella del 2019 è un’edizione speciale, diffusa in tutto l’abitato, a cominciare dal Castello Ginami, dove sono attivi i folletti e, soprattutto, i laboratori in cui realizzare piccoli lavoretti natalizi da portare a casa. «Non manca la possibilità di salutare gli animali della Fattoria - aggiunge Mauro Abbadini - così come quella di visitare il MAP, il Museo delle Armi e delle Pergamene, ed il Museo Naturalistico degli animali delle Orobie. Due collezioni che raccontano con reperti unici la storia delle operose comunità di un tempo».

Tutto il borgo è vestito a festa e lungo le vie i negozi ospitano i mercatini con prodotti d’artigianato e specialità gastronomiche a chilometri zero. Luci, fuochi, gli amici Elfi e tante sorprese creano un contesto unico per passare tanti pomeriggi memorabili. La Casa Bergamasca di Babbo Natale aprirà le sue porte sabato 21 e domenica 22 dicembre, dalle 14 alle 18, ma anche (negli stessi orari) martedì 24 dicembre e giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Il “Concorso della Letterina” assegnerà a sorteggio fra tutti i visitatori gite gratuite (con tutta la propria classe!) alla Fattoria Didattica Ariete di Gorno e alle miniere della Valle del Riso. Info complete su www.lacasabergamascadibabbonatale.it e al numero 347/3240391.

