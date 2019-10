Sul feretro le sue cuffie da pilota

Chiesa gremita per i funerali di Stefano Oggi pomeriggio, alle 15, nella parrocchiale di Fiorano al Serio tutti i parenti e gli amici stanno dando l’ultimo saluto al commercialista bergamasco con la passione del volo, deceduto a 6 giorni di distanza dall’incidente aereo all’ospedale Niguarda, dopo la morte anche della figlia Marzia.

«I soccorritori ci hanno detto che Stefano il giorno dell’incidente voleva salvare Marzia, ma purtroppo non ci è riuscito. Lui era pieno di vita, buono, un gran lavoratore, molto sportivo. Amava lo sci e coinvolgeva tutta la sua famiglia: ogni anno andavano in montagna tutti insieme per la settimana bianca e ogni estate al mare. Era un papà molto presente e adorato: per i suoi figli sarà una mancanza insanabile». A parlare nella camera ardente è la sorella di Stefano Mecca, Simonetta. Oggi pomeriggio, alle 15, nella parrocchiale di Fiorano al Serio tutti i parenti e gli amici stanno dando l’ultimo saluto al commercialista bergamasco con la passione del volo, deceduto a 6 giorni di distanza dall’incidente aereo all’ospedale Niguarda, dopo la morte anche della figlia 15enne Marzia. La chiesa è gremita, nel silenzio più commosso.

La moglie di Stefano, Francesca Ongaro, ha appoggiato le cuffie da pilota del marito sul feretro, prima dell’inizio delle esequie.

Alla camera ardente del pilota, martedì pomeriggio, tantissime le persone che hanno voluto salutare Stefano e stare vicini alla famiglia, alla moglie Francesca Ongaro, pensando anche alle altre due figlie di Mecca, Chiara (18 anni) e Silvia (15) ancora ricoverate in ospedale, e al quarto figlio, Matteo, di 8 anni. «Siamo senza parole», hanno ripetuto in molti. Alessandro Ongaro, fratello di Francesca, all’esterno accoglieva parenti e amici. «Siamo una famiglia molto unita - ha detto – solo 15 giorni fa eravamo tutti insieme per festeggiare il compleanno dei nostri genitori. Stefano era molto appassionato di aerei, tanto che recentemente mi aveva detto che il suo sogno sarebbe stato quello di smettere di fare il commercialista e diventare pilota di aerei a tempo pieno. Era uno sportivo: andavamo a sciare insieme, poi come me anche lui aveva una moto e ne parlavamo spesso».

