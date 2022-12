Nuovo laghetto per innevamento e anti-incendio agli Spiazzi di Gromo

Inaugurato, a Spiazzi di Gromo, con il taglio del nastro da parte del sindaco Sara Riva, un laghetto della capienza di ben 6mila metri cubi di acqua, derivanti dal sovrappieno dell’acquedotto comunale, che sarà utilizzato sia per l’innevamento artificiale delle piste da sci, sia per pescarvi acqua con elicotteri onde spegnere, in caso occorra, incendi boschivi in alta valle Seriana. Un laghetto profondo quattro metri, progettato dalla Gea di Sergio e Francesco Ghilardi,costruito dalla ditta Lizzardi di Gromo e costato alla famiglia Testa, proprietaria della stazione invernale di Spiazzi di Gromo, 250 mila euro, il 40% dei quali assegnati dalla Regione Lombardia come contributo a fondo perduto.