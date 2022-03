Riapre la storica macelleria Licini, chiusa da 88 anni: la scommessa di Angelo

Gianni Licini con le figlie Agnese e Tiziana, prima di chiudere

Angelo Ghilardi, 28 anni, di Pradalunga, ha deciso di mantenere lo stesso nome e di raccogliere l’appello di Gianni, l’ultimo rappresentante dei Licini, che a dicembre, prima di chiudere, aveva lanciato l’appello per tenere aperta l’attività. «Non aveva senso cambiare –spiega il giovane seriano –. Un po’ come i vecchi bar e ristoranti: cercherò di metterci del mio grazie alla lunga esperienza accumulata in questi anni. Era da un po’ che avevo in testa di mettermi in proprio, aspettavo l’occasione giusta: conto di crescere lentamente, introducendo qualche novità nel negozio».