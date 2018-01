Scomparso 43enne di Colere

L’appello: «Aiutateci a trovarlo» Il 43enne si era recato a Grezzago, nel Milanese ma non è giunto a destinazione. Allertati i carabinieri.

Non ha dato più notizie di sè da domenica, quando è partito per recarsi a Grezzago, nel Milanese. Si tratta di Domenico Bettineschi, 43 anni, artigiano di Colere. Lunedì non si è presentato al lavoro e, quando sono stati informati, i familiari hanno iniziato ad allarmarsi per questa improvvisa e non motivata assenza. Martedì è stato lanciato un appello anche su Facebook, nella speranza di avere informazioni.

Bettineschi era al volante di una di una Clio di colore nero targata ez919yk. Al momento della sua partenza da casa indossava un giubbotto tipo piumino di colore verde, scarpe nere e pantaloni verde chiaro. Chi lo avesse visto è pregato di contattare le forze dell’ordine o il parroco di Colere.

