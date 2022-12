Due frontali nello stesso momento a Villa d’Ogna e Clusone: sei feriti, due gravi -Foto

Due incidenti frontali in Val Seriana avvenuti entrambi nel primo pomeriggio di sabato 24 dicembre intorno alle 14.40. Il più grave è quello che si è verificato a Villa d’Ogna: due auto si sono scontrate violentemente in via Provinciale all’altezza del civico 7. Le due persone alla guida dei mezzi si sono ferite gravemente.

Per soccorrerli sono arrivate due ambulanze (della Croce Blu di Gromo e dei Volontari della Presolana) e un’auto medica. Il personale sanitario ha stabilizzato i due feriti, un 20enne e un 49enne, e poi li ha trasportati in codice rosso in ospedale: sarebbero entrambi in gravi condizioni con diverse fratture agli arti superiori e inferiori, ma comunque non in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Clusone e i volontari di Gazzaniga e carabinieri di Clusone.

Una delle auto coinvolte nell’incidente di Villa d’Ogna

(Foto di Giuliano Fronzi)

L’incidente di Clusone

Il secondo schianto anch’esso avvenuto alle 14.40 si è verificato a Clusone sulla strada Provinciale 671. Anche in questo caso si tratta di un frontale fra due auto. In questo caso le persone coinvolte sono quattro, tre uomini di 34, 63 e 82 anni e una donna di 28.