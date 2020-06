Un fotogramma tratto dalle telecamere di videosorveglianza in cui si vede il giovane imbrattare un muro

Scritte sui muri contro la ex fidanzata

Denunciato ragazzo di Gazzaniga Le scritte erano apparse la notte dl 28 aprile su alcuni muri del paese seriano, a seguito delle indagini il ragazzo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e per diffamazione e ingiurie.

Nella notte del 28 aprile a Gazzaniga sono apparse numerose scritte ingiuriose sui muri del centro nei confronti di una ragazza residente in paese. Vista la tipologia delle scritte è stato subito palese che si trattava di un gesto riconducibile a una delusione d’amore.

Nonostante l’emergenza covid, le indagini degli agenti del corpo di Polizia Locale Unione insieme sul Serio per risalire all’autore del deprecabile gesto, sono partite subito. Trovata la destinataria delle ingiurie, si è scoperto che la relazione tra due era finita due anni fa, ma il ragazzo non si era mai rassegnato nonostante ripetuti dinieghi da parte della ragazza e così per vendicarsi aveva imbrattato i muri del paese.

Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato e per diffamazione e ingiurie nei confronti della ragazza.

