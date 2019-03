Si sente male, ma la strada è chiusa

Da Gromo 73enne soccorso in elicottero La decisione di un trasferimento in elicottero per la strada chiusa: condizioni critiche per un 73enne di Enedenna.

Era già in cura all’Humanitas Gavazzeni per problemi cardiorespiratori e quando si è sentito male i familiari lo hanno subito portato a Gromo, alla Croce Blu, preoccupati per le sue condizioni. Un uomo di 73 anni è stato quindi soccorso immediatamente e, allertato l’ospedale di Bergamo, si è deciso per un suo trasferimento in Humanitas.

Data la strada chiusa per la frana e le condizioni di salute critiche dell’uomo, il 73enne è stato trasportato con l’elisoccorso a Bergamo dove è stato ricoverato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA