Grossa frana ad Ardesio nella notte

Chiusa la strada, un’auto distrutta Una frana di grandi dimensioni è caduta tra Ardesio e Gromo nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo.

La strada è la provinciale che conduce a Vabondione e la frana è caduta poco la località Ponte Seghe: il tratto è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. Fortunatamente nessuno transitava sulla carreggiata al momento della caduta dei massi e del terriccio. Solo un’auto in sosta sul ciglio della strada è andata completamente distrutta dalla potenza della frana e dei massi caduti. Il materiale si è staccato da un’altezza di circa 80 metri sopra il livello della strada. Si tratta di grossi massi, per circa mille metri cubi di materiale, che si sono riversati anche nel fiume Serio sottostante, sfondando le recinzioni.

L’auto distrutta

Il luogo della frana

I massi caduti nella frana

La deviazione istituita per la frana

Isolata la zona: i tecnici della Provincia di Bergamo hanno già istituito la deviazione per l’Alta Valle.La frana è caduta nella notte intorno alle 4 tra Ardesio e Grono e la strada è chiusa per permettere tutti i controlli e la messa in sicurezza. I massi sono caduti dal Monte Redondo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti: l’auto distrutta era stata posteggiata casualmente da qualcuno che probabilmente si trova nelle frazioni vicine alla carreggiata.

Il traffico per chi da Gromo deve scendere dalla Alta Valle è deviato sulla strada che collega Bani e Novazza.

