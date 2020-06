Siro, bloccato in India da marzo

Il 58enne di Casnigo torna in Italia Siro Rossi atterrerà con altri italiani rimasti bloccati in India con un volo per Milano Malpensa alle 19.30 di lunedì 8 giugno.

Finalmente si conclude con esito positivo la brutta avventura di Siro Rossi, 58 enne di Casnigo, partito per un viaggio di piacere in India dal 12 marzo quando l’emergenza sanitaria l’ha bloccato a Puri.

Siro, che all’inizio di maggio aveva ottenuto il visto per rientrare, atterrerà a Malpensa lunedì 8 giugno alle 19.30 con un volo in cui ci saranno altri italiani che erano rimasti bloccati in India.

