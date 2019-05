Spettacolo da brividi ad Ardesio

C’è il funambolo Adriano Loreni Sabato 1 e domenica 2 giugno il festival dell’arte proposta da giocolieri, equilibristi, sputafuoco, musicisti, clown, maghi, danzatori e trampolieri. In piazza spettacoli di musica e magia che incanteranno grandi e piccini.

Sabato 1 e domenica 2 giugno torna ad Ardesio «Come d’incanto», Festival degli artisti di strada che giunge, quest’anno, alla sua decima edizione. Lo organizza , come sempre, la Pro Ardesio, in collaborazione con Vivi Ardesio. Il Festival si effettuerà anche in caso di maltempo in quanto i diversi spettacoli potranno essere organizzati al coperto. Simone Bonetti, presidente della Pro loco afferma che «il Festival porta ad Ardesio la magia dell’arte di strada, con piazze e cortili che diventano il teatro improvvisato di giocolieri, equilibristi, sputafuoco, musicisti, clown, maghi, danzatori e trampolieri».

Un grande ritorno

Confermato l’attesissimo ritorno del funambolo, di fama mondiale, Andrea Loreni. Domani sera, alle 22,15 in piazza Monte Grappa, tornerà a camminare nel cielo di Ardesio. Accompagnato dalle sonorità della BadaBimbumband, in notturna Loreni camminerà su una fune di materiale sintetico lunga circa 60 metri, tesa tra due gru messe a disposizione dalle ditte Duesse e SavoTrucks, collocate tra la ex scuola elementare e la scuola dell’infanzia.

Il programma di domani

Il Festival ha inizio alle 16 con l’esibizione lungo la vie della BadaBimbumband, «la Banda molleggiata». Seguiranno le esibizioni Mr. Mustache ale 17 e 18 al Ponte Rino e quindi, sempre alle 17 e 18 all’asilo, del Teatro Viaggiante, con bici, monocicli, e comicità con la Famiglia Mirabella. Alle 18,45, a Ponte Rino, si potranno ammirare le acrobazie aeree con CrossFit Clusone, mentre dalle 20,30 alle 21,30 Circo Bipolar proporrà uno spettacolo di circo-teatro e, in contemporanea, l’artista Sblattero incanterà con un affascinante spettacolo con la ruota tedesca «A ruota libera». Dopo lo spettacolo del funambolo Loreni alle 22,30, la serata si concluderà con il Teatro dell’Aleph, che, alle 23, si esibirà con giochi, acrobazie e duelli di fuoco.

Il programma di domenica

Si inizia alle 15 con la Parata Chiffon sui trampoli e in contamporanea, dalle 15,30 alle 16,30 e alle 17,30 con Michele Cafaggi e una pioggia di bolle giganti, con Les Saponettes e il loro «Sconcerto» e Matteo Galbusera con «The Loser». Alle 18,20 torna dalla Spagna il duo Brando Y Silvana con «Parole magiche», tra comicità e magia. Si continua alle 20,30 con Luca Chiarva che si esibirà con uno spettacolo acrobatico e giocoleria luminosa. Il festival si concluderà in teatro alle 21,30 con il Duo Full House in «Alta Cultura». Sempre domenica il Centro storico si animerà, dalle 10 alle 18, con il «Centro dell’Incanto» con truccabimbi, palloncini, zuccheri filato, il Ludobus con un furgone carico giochi della tradizione , mentre l’Associazione «L’Approdo» presenterà , dalle 10 alle 12 «EccoMe: Arteterapia in piazza alla ricerca di sé». Infine visite guidate alle 14 al santuario e alle 15,30 alla Casa Rurale.

