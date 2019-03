(Foto by Foto Fronzi)

lavori sulla strada ad Ardesio (Foto by Foto Fronzi)

Strada della frana ad Ardesio

Venerdì si riapre, ma a fasce orarie Venerdì si riapre, ma solo in determinate fasce orarie. Ecco le novità per la strada dove è caduta la frana una settimana fa, tra Ardesio e Gromo.

A seguito delle indagini e dei sopralluoghi effettuati dai tecnici e geologi della Provincia di Bergamo nel tratto della stra 49 tra Ardesio e Gromo, in cui si è verificata una frana nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo, è stato deciso che la strada verrà aperta al transito da venerdì 15 marzo solamente ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali, agli autobus di linea e ai mezzi di soccorso nelle seguenti fasce orarie:

- da lunedì a venerdì dalle ore 6:20 alle ore 7:20; dalle ore 14:15 alle ore 15:15; dalle ore 17:45 alle ore 18:45;

- sabato dalle ore 6:20 alle ore 7:20; dalle ore 13:15 alle ore 14:15; dalle ore 17:45 alle ore 18:45;

- domenica dalle ore 7:30 alle ore 8:30; dalle ore 14:15 alle ore 15:15; dalle ore 17:45 alle ore 18:45.

Per gli altri mezzi resta invariato il percorso alternativo attuale lungo le strade comunali che attraversano le frazioni Novazza in Comune di Valgoglio e Bani in Comune di Ardesio.

