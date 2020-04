Suonano e le lasciano la bandiera sull’uscio

Recuperato il tricolore di nonna Anna Avevamo lanciato l’appello di una donna di Alzano a cui era stato rubata la bandiera italiana. Ma quello che poteva sembrare un tricolore qualunque, per lei aveva un grande valore affettivo perchè era un dono del marito defunto.

Nonna Anna ci ha scritto che nella mattinata di domenica 26 aprile qualcuno ha suonato il campanello della sua porta di casa e se ne è andato, lasciandole sull’uscio la bandiera che le era stata rubata il 25 aprile.

La donna di Alzano aveva lanciato un appello perchè non si trattava di una bandiera come tutte le altre ma un ricordo che aveva un valore affettivo grandissimo per lei, essendo stato un regalo di fidanzamento del marito Ernesto oggi defunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA