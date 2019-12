Trova e restituisce portafogli con 2.500 €

«Ho fatto ciò che ho insegnato ai miei figli» Era stato smarrito in strada, ad Alzano. Il cane di una signora lo ha individuato e lei lo ha portato alla polizia locale: dentro 2.500 euro. La signora non ha voluto ricompense.

A darne notizia il sindaco Camillo Bertocchi sulla sua pagina social. La storia ha come protagonista una signora che sabato mattina 7 dicembre si è recata al comando della Polizia locale di Alzano per riconsegnare un portafogli, scovato dal proprio cane durante la passeggiata quotidiana.

Un gesto di civiltà, normale, ma sorprendente perché all’interno si trovavano ben 2.500 euro. Alla richiesta di lasciare le proprie generalità per essere eventualmente contattata dal proprietario del tesoretto, la donna ha rifiutato, non ritenendolo necessario. Pare che abbia semplicemente detto che si è comportata come ha insegnato ai propri figli. Il proprietario del portafogli (un imprenditore di un altro paese) è stato contatto e, ringraziando di cuore, si è reso comunque disponibile per una ricompensa.

