Trovato morto l’escursionista disperso

Senza esito le ricerche del pensionato Il corpo di Stefano Lamera era tra il Monte Cereto e il Purito: deve ancora essere recuperato.

È stato purtroppo trovato morto Stefano Lamera , 33 anni, di Scanzorosciate, l’escursionista disperso da giovedì 6 giugno. Il corpo era in una zona il Monte Cereto e il Purito e deve ancora essere recuperato. Lamera, postino per Nexive, aveva contattato l’ultima volta i carabinieri nella serata di giovedì dicendo di essere caduto in un dirupo e di trovarsi in difficoltà.

Le foto inviate ai colleghi da Lamera

Sono riprese questa mattina anche le ricerche di Angelo Zanchi, il pensionato di 78 anni uscito di casa giovedì mattina per un giro in bicicletta e mai più tornato. In campo Vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Protezione civile di Pradalunga, Clusone, Mozzo, Pvc Alzano, Orobie Soccorso, il gruppo cinofilo Alfa e i colleghi del gruppo Ana Argo, tutti coordinati dal caposquadra dei Vigili del fuoco Gian Pietro Guerini.

