Un ponte che può salvare la vita

Al lavoro il Soccorso alpino - Foto Un ponte per la sicurezza di chi va in montagna: in questi giorni la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, con le stazioni di Schilpario e Valbondione, ha posato un manufatto in una zona a rischio di incidenti.

In località Manina, tra i comuni di Azzone e Valbondione, in Val di Scalve, si era formata una voragine nei presi di un’antica miniera. Soprattutto d’inverno, con il terreno ricoperto di neve, diversi sci alpinisti ci sono caduti dentro: un infortunio è stato addirittura mortale. Grazie al supporto dei due comuni interessati, è stato portato in quota il materiale necessario per installare un ponticello di legno di circa tre metri, che servirà per attraversare la valletta in sicurezza e impedire che altre persone possano farsi male.

