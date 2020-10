Una settimana dalla scomparsa

Alessandro Fornoni ancora disperso Da domenica scorsa si cerca Alessandro Fornoni, 46 anni. Le ricerche anche

con l’ausilio di un elicottero.

Sono riprese nella giornata di sabato 10 ottobre le ricerche di Alessandro Fornoni, il 46 enne di Ardesio del quale si sono perse le tracce dalla giornata di domenica.

Dopo lo stop di venerdì, in attesa di dettagli che emergessero dalla visione dei filmati raccolti in questi giorni, sabato i tecnici della Sesta Delegazione orobica del Soccorso alpino, supportati dall’elicottero, sono tornati a perlustrare la zona della Presolana.

L’obiettivo era quello di constatare le condizioni in quota, dopo questi giorni di bel tempo, e in previsione di eventuali peggioramenti.Nei giorni scorsi, infatti, le cattive condizioni in vetta, con la presenza di neve e ghiaccio, avevano reso particolarmente difficili le ricerche. Per il momento le operazioni sono state nuovamente sospese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA