Val di Scalve, riaperta la Dezzo-Borno

Resta ancora chiusa la Via Mala Dopo il maltempo di martedì 11 giugno. Dal pomeriggio di oggi di nuovo percorribile il tratto che collega Paline con il Dosso e la Val di Scalve.

La strada provinciale 5 (di competenza bresciana) è stata riaperta questo pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, nel tratto che collega Paline con il Dosso e la Val di Scalve. Lo comunica il Comune di Borno. «Rimane invece ancora chiuso il tratto tra la rotonda della Dassa e il bivio con via Funivia, con deviazione su Via Piandass e Via Trobiolo». La strada era stata chiusa in seguito ala maltempo che aveva flagellato la zona nella serata di martedì.

Delle strade scalvine rimangono dunque chiusi la Via Mala per le frane (rimarrà off limits per sei-otto giorni, come ha comunicato il Comune di Angolo) e il Passo del Vivione, che non è stato ancora aperto dalla Provincia. Nessun problema per il passo della Presolana.

