Val Gandino, mai così poca acqua negli ultimi 160 anni, soffre il mais spinato

In Val Gandino i primi sintomi della penuria di acqua si sono già registrati nel settore agricolo, in particolare del mais spinato. I sindaci dei cinque Comuni della Valle – Gandino, Leffe, Peia, Cazzano Sant’Andrea e Casnigo – avevano provveduto a contrastare gli sprechi d’acqua già a fine giugno , con ordinanze sin da subito restrittive nell’imporre il risparmio sia di giorno che di notte.

La Protezione civile locale si è attivata per rifornire d’acqua chi ne ha bisogno. Come detto dai sindaci, l’allarme arriva dagli agricoltori, tra cui i coltivatori del Mais Spinato, la celebre varietà locale: «I nostri mille metri quadrati di campo stanno seccando – spiega Angelo Savoldelli, fratello del custode del seme Giovanni –, abbiamo recuperato 25mila litri d’acqua ma con scarsi risultati. A fine giugno il mais era rigoglioso, con piante alte 2 metri, più del solito. È stato luglio a rovinare tutto. L’Università di Ancona stava lavorando con noi per studiare la compresenza di fagioli e mais, ma anche i fagioli sono in parte morti. Se non pioverà abbastanza, lo Spinato sarà compromesso e rischiamo di perderne più della metà. L’anno scorso ne perdemmo solo il 30% e la causa fu un temporale. Sia le recenti piogge, che hanno bagnato solo in superficie, sia i mille litri d’acqua portati dalla Protezione civile sono risultati comunque insufficienti».