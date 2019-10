Val Seriana, lavori sulla Provinciale

Code da Cene a Gazzaniga Verso le 20 di mercoledì 16 ottobre è iniziato l’allestimento di un cantiere che ha subito creato code.

Un cantiere nella zona dell’uscita Cene sud, sulla provinciale della Valle Seriana sta creando disagi alla circolazione con auto in coda per diversi chilometri. Il lavori erano programmati nella nottata di tra le 20 e le 6 di giovedì 17 ottobre ma l’accortezza non è bastata per evitare le code.

La viabilità è a senso unico alternato da Cene Sud e Gazzaniga si sono formate code molto lunghe.

