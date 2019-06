Valle del Lujo, auto si ribalta - Foto

In ospedale il conducente 80enne Domenica 23 giugno alle 17.40 un’auto si è ribaltata in via Gavazzuolo sulla strada per il Colle Gallo In Valle Seriana. Un anziano è stato portato in ospedale.

Portato in ospedale in codice giallo, un 80enne che era alla guida di un’auto che con la sua auto si è ribaltato sui tornanti della Valle del Lujo in Val Seriana sopra Albino. L’incidente è avvenuto verso le 17.40 in via Gavazzuolo.

In un primo momento è stato richiesto l’intervento dell’elicottero, poi invece è bastata un’ambulanza per portare in ospedale in codice giallo l’anziano conducente.

