Vilminore, cade nel bosco mentre taglia legna: trovato morto da un villeggiante Nel pomeriggio di mercoledì 1° settembre l’intervento del 118, Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri nel bosco sopra la frazione Nona.

Un uomo di 73 anni è morto mercoledì 1° settembre a Vilminore di Scalve, nei boschi sopra la frazione Nona. L’allarme è scattato verso le 14,15, quando un villeggiante in cerca di funghi ha trovato il corpo e ha chiesto aiuto. Sono intervenuti il 118, il Soccorso alpino della VI Delegazione orobica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Stando alle prime informazioni raccolte nella frazione, l’uomo in mattinata sarebbe andato nel bosco a tagliare della legna, poi la caduta e, nel primo pomeriggio, l’allarme lanciato dal villeggiante di passaggio. Dopo i rilievi del caso sono iniziate le operazioni di recupero e trasporto della salma. Articolo in aggiornamento.

