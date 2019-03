«Vilminore, lunedì riapre la 58»

Chiusa per 5 mesi dopo la frana È chiusa da quattro mesi, ma la riapertura sembra ora destinata ad arrivare con qualche giorno di anticipo.

La provinciale 58 che collega l’abitato di Vilminore con alcune frazioni e con il territorio di Colere è chiusa dallo scorso 29 ottobre, quando parte della carreggiata è franata, con il crollo del muro di sostegno e di parte della carreggiata stessa. Riaprirà lunedì 25 marzo alle 10 a senso unico alternato.

I lavori di messa in sicurezza e di sistemazione erano iniziati alla fine di gennaio, con l’obiettivo di riaprire a senso unico alternato per l’inizio di aprile. Martedì 19 marzo, in Consiglio provinciale, il presidente Gianfranco Gafforelli ha invece annunciato che i veicoli della valle potranno ricominciare già da lunedì prossimo a percorrere il tratto. Anche lo stesso Gafforelli salirà probabilmente a Vilminore per assistere alla parziale riapertura, prevista in mattinata.

La ripresa della circolazione è senza dubbio una buona notizia per il territorio: la frana aveva infatti tagliato di fatto a metà la viabilità di Vilminore, con forti disagi e proteste che avevano portato anche alla nascita di un comitato ad hoc.

