Vilminore, riapre la Provinciale

Cinque mesi fa la frana Il tratto collega il centro abitato di Vilminore ad alcune delle sue frazioni (Bueggio, Pezzolo, Teveno e Nona) e a Colere, e il suo crollo ha causato disagi all’intera comunità.

Domani, lunedì 25 marzo, alle 10 riaprirà la Provinciale 58 a Vilminore di Scalve. La strada, franata il 28 ottobre scorso, aveva tagliato a metà la viabilità scalvina: il tratto collega il centro abitato di Vilminore ad alcune delle sue frazioni (Bueggio, Pezzolo, Teveno e Nona) e a Colere, e il suo crollo ha causato disagi all’intera comunità.

L’annuncio della riapertura è arrivato in Consiglio provinciale, martedì scorso: il tratto, sul quale si sta ancora lavorando per il ripristino e la messa in sicurezza, verrà riaperto a senso unico alternato per veicoli con massa a pieno carico inferiore a 35 quintali, a eccezione degli autobus di linea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA