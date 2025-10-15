Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
bergamotg
15 Ottobre 2025
BergamoTv

Bergamaschi, il 5-6% del reddito speso in sanità

02:15

Bergamaschi, il 5-6% del reddito speso in sanità

Ogni anno, una fetta consistente del reddito dei bergamaschi finisce tra visite specialistiche, ticket sanitari e spese dentistiche: secondo l’analisi Caf Cisl su oltre 121.000 modelli 730 del 2025, tra il 5 e il 6% del reddito lordo viene destinato alla sanità e all’assistenza. La spesa media si attesta a 1.337 euro, in aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Ma la cifra media racconta solo in parte la storia. Per le famiglie che assistono persone con disabilità o anziani in residenze dedicate, la spesa annua può sfiorare i 5.000 euro, in alcuni casi incidendo quasi totalmente sul reddito disponibile. Tra i contribuenti, un terzo spende meno di 500 euro, mentre un quinto affronta costi superiori a 2.000 euro. La maggior parte si colloca in una fascia intermedia, tra 500 e 2.000 euro, a seconda delle proprie possibilità economiche e dei carichi familiari. Il servizio di Paola Abrate.

Ogni anno, una fetta consistente del reddito dei bergamaschi finisce tra visite specialistiche, ticket sanitari e spese dentistiche: secondo l’analisi Caf Cisl su oltre 121.000 modelli 730 del 2025, tra il 5 e il 6% del reddito lordo viene destinato alla sanità e all’assistenza. La spesa media si attesta a 1.337 euro, in aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Ma la cifra media racconta solo in parte la storia. Per le famiglie che assistono persone con disabilità o anziani in residenze dedicate, la spesa annua può sfiorare i 5.000 euro, in alcuni casi incidendo quasi totalmente sul reddito disponibile. Tra i contribuenti, un terzo spende meno di 500 euro, mentre un quinto affronta costi superiori a 2.000 euro. La maggior parte si colloca in una fascia intermedia, tra 500 e 2.000 euro, a seconda delle proprie possibilità economiche e dei carichi familiari. Il servizio di Paola Abrate.

di Paola Abrate.
15 Ottobre 2025 - lettura 02:15.