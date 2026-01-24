Bergamo, partecipato open day all'Università. Tra le tante domande dei ragazzi e le nuove opportunità formative

Open day all'Università di Bergamo. Davvero numerosi i ragazzi che vi hanno preso parte. Tante le domande, altrettante le risposte, in una giornata che è stata pure l'occasione per raccontare i numeri dell'ateneo bergamasco e le nuove opportunità che offre ai suoi iscritti.