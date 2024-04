Clusone, in estate i ritiri di Atalanta e Blu Basket Treviglio

Clusone capitale estiva dello sport in Val Seriana tra tornei, eventi e ritiri, con tutto l'indotto turistico ed economico che ne deriva. L’Atalanta ha confermato il ritiro precampionato nella cittadina d'origine del presidente nerazzurro Antonio Percassi , anche se non sono state ancora rese note le date ufficiali in quanto dipenderanno dal finale di stagione della squadra di mister Gasperini. Possibile però una staffetta con la formazione Under 23, come avvenuto lo scorso anno.

Non soltanto calcio però: la novità è che ha scelto una settimana a Clusone anche la Blu Basket Treviglio che dunque porterà in valle il meglio della pallacanestro maschile bergamasca, con pernottamento in un hotel della cittadina baradella . I Prati Mini invece, centro sportivo della frazione Fiorine, saranno come da tradizione la capitale dell'atletica ospitando le società milanesi e brianzole di Gessate, Abbiategrasso e Desio.

Estate ricca di appuntamenti anche per il Tennis Club Altopiano, con un torneo a settimana, mentre il Csi porterà a Clusone le finali regionali del calcio a 7 e le finali provinciali di basket. Si preannunciano tante presenze, quindi, con strutture ricettive della zona che saranno messe a dura prova. Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo Tv con l'intervista al sindaco Massimo Morstabilini.