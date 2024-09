Fiamme all'oratorio di Brembo di Dalmine

Le cause sono ancora ignote e sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine: tra le ipotesi al vaglio un cortocircuito dovuto al maltempo. La scintilla che ha innescato il rogo nella struttura in via Pesenti sarebbe partita dal quadro elettrico, in un locale tecnico adiacente alla segreteria dell’oratorio. In poco tempo, le fiamme hanno avvolto le due stanze, consumandole. Il servizio televisivo di Simona Befani.