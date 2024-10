In cantiere con la patente a crediti. Gli artigiani: «Solo tanta carta»

Nei cantieri c'è grande fermento. Senza patente a crediti non è più possibile lavorare. Le imprese,anche quelle piccole artigiane si devono adeguare. Documenti e certificati da presentare, tanta burocrazia in più per dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità. Il servizio di Paola Abrate e Yuri Colleoni