La storia di Simona: «Cerco mia mamma, scomparsa 44 anni fa»

Poche fotografie sbiadite, ma nella mente ancora nitido il ricordo di quella mamma Anna Maria Marzoli che 44 anni fa uscì di casa a Botticino in provincia di Brescia lasciando marito e due figli per non fare più ritorno. Simona che vive in Bergamasca, all'epoca aveva 11 anni e già soffriva di una grave patologia agli occhi che negli anni l'ha poi portata a perdere completamente la vista. Della mamma si sono perse definitivamente le tracce dal 1991. Il servizio di Paola Abrate.