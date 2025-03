Villa di Serio, pienone di visitatori per le giornate Fai di primavera

In questo weekend sono tornate le Giornate Fai di Primavera, l'evento dedicato al patrimonio paesaggistico e culturale del nostro Paese. Un'edizione speciale per i 50 anni della nascita del Fondo per l'Ambiente Italiano, fondato nel 1975: grazie all'impegno e all'entusiasmo di migliaia di volontari di 350 Delegazioni e Gruppi attivi in tutte le regioni, ha visto l'apertura di 750 luoghi in 400 città di tutta Italia.

Nella Bergamasca erano 16 le proposte in 5 diversi Comuni: Villa di Serio e Zandobbio, che erano al loro debutto, ma anche Mornico al Serio, Roncobello e Palazzo Moroni a Bergamo. Nonostante la pioggia e il tempo incerto, in questi due giorni si è registrato ugualmente il pienone, come nel caso dei mille visitatori di Palazzo Cavalli a Villa di Serio. Villa di Serio è stato il Comune bergamasco più gettonato, complici le aperture di Palazzo Carrar, sede del Municipio, della Chiesa Parrocchiale e del Santuario. Per il Sindaco di Villa di Serio Mario Morotti, che è anche Duca di Piazza Pontida, l'appuntamento è per il prossimo weekend con la festa e la sfilata dei carri di Mezza Quaresima in città. Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo TV con le interviste a Giovanni Totis, capodelegazione Fai Bergamo e a Mario Morotti sindaco di Villa di Serio.