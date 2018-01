Corsa alla Regione, Fontana a Bergamo

«Proseguire nel buon governo di Maroni»

Per un sabato a Bergamo tutti e tre i candidati alla guida della Regione Lombardia: Giorgio Gori del Pd a Palazzo Frizzoni a ricevere gli auguri di buon anno del Ducato di Piazza Pontida prima di trasferirsi a Milano, Dario Violi dei 5 Stelle alle celebrazioni dei 70 anni della costituzione italiana, Attilio Fontana della Lega Nord alla sua prima vera uscita ufficiale con tanto di discorso al pubblico.



Dalla Bassa alle Valli: per il 65enne ex sindaco di Varese, esponente della Lega Nord sei tappe, Caravaggio, Pagazzano, Spirano, Brusaporto, Alzano Lombardo e Telgate per promuovere la sua candidatura come centrodestra al posto del governatore uscente Roberto Maroni. «Partita fondamentale è quella dell’autonomia». Guarda il servizio di BergamoTv.

Altri articoli