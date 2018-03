Uova della ricerca, polemica spazi in città Manzoni: «Apriamo la casa del sole»

Un appuntamento che fa festa e tradizione quella delle uova della ricerca dell'associazione Lotta alle leucemie sostenuta a Bergamo da un'altra associazione radicata da 26 anni la Paolo Belli. Già in questi giorni si possono incontrare i banchetti con le uova di Pasqua , ma l'iniziativa in 4500 piazze italiane sarà il prossimo fine settimana dal 16 al 18 marzo .



Le uova della ricerca in cambio di un contributo prezioso per le tante attività dell'associazione che conta qualcosa come 1500 volontari .Fin qui una notizia che ci piace dare ogni anno, peccato però che l'Ail faccia sempre più fatica ad avere tre metri quadri di spazio in centro città. Lo sfogo di Silvano Manzoni Presidente della Paolo Belli.

