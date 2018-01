Bergamo via Paglia, lotta al degrado

Sarà «blindato» l'androne dello spaccio



Le segnalazioni sono quotidiane. I residenti del «quadrilatero» della stazione convivono da tempo coi tanti problemi di degrado e di spaccio tra le vie Bonomelli, Paglia, Quarenghi e Paleocapa. Quello che succede sotto alcune abitazioni è raccontato nei dettagli dai residenti. Droga che passa di mano in mano, che viene occultata negli androni di alcuni edifici, come quello di via Paglia numero 40 .



Una situazione nota a polizia e carabinieri, ma anche all'amministrazione cittadina che insieme alla Prefettura sta cercando di trovare nuove modalità per contrastare il fenomeno ormai radicato in quell'area del centro città. Una parte del palazzo, in uso fino a qualche tempo fa del ministero dell'Economia e delle Finanze, è in stato di abbandono. La cancellata attualmente posta al termine delle scale sarà spostata all'inizio impedendo di fatto l'utilizzo di quello spazio.

