A Fatima con il vescovo Beschi, le emozioni dei 150 pellegrini bergamaschi - Foto e video

Una celebrazione solenne che nel pomeriggio è seguita dal rito penitenziale aperto da una riflessione del vescovo Francesco: «Il perdono rappresenta la vittoria dell’amore sul male. Questo è un principio di vita fortissimo che ci caratterizza come cristiani. Chi è che l’amore è più forte del male? Ogni giorno ne abbiamo una smentita. Eppure, a partire da Gesù, noi percorriamo questa strada impervia in cui crediamo». Al termine della preghiera, i pellegrini hanno scelto di confessarsi. Non tanto come un’imposizione, ma piuttosto come un atto di amore libero da parte di chi si sente profondamente amato. E così, il disorientamento iniziale in ingresso alla spianata, si è trasformato in uscita in una grande apertura del cuore per tutti i 150 pellegrini bergamaschi.