«Addio Pigi, orgoglioso dei suoi 4 nipoti»

I funerali mercoledì a Calolziocorte Il motociclista 45enne da due anni era andato ad abitare a Cisano. Le sorelle: gioviale e di grande compagnia.

Profondo cordoglio a Calolziocorte per la morte di Pier Luigi Villa, Pigi per gli amici, avvenuta nell’incidente stradale accaduto domenica poco prima delle 17,30 nella frazione Bisone di Cisano mentre viaggiava in direzione Cisano a bordo della sua moto Aprilia 900. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di Calusco d’Adda, il centauro di 45 anni avrebbe urtato lo specchietto retrovisore di una Mercedes classe A di colore grigio, che viaggiava nella stessa direzione, perdendo il controllo della moto, finendo nella corsia opposta e impattando in modo violento contro lo spigolo del guard-rail. Le gravissime ferite riportate gli sono state fatali.

I funerali sono stati fissati per domani alle 10,30, nella chiesa arcipresbiterale. La salma arriverà in chiesa alle 10. Dopo la celebrazione religiosa, la tumulazione nel cimitero del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA