(Foto by (sanmarco))

L’incendio che ha danneggiato il «Mag Cafè» di Paratico nel maggio 2013 (Foto by (sanmarco))

Appiccò il fuoco fuori da un bar a Paratico

Operaio di Sarnico 9 mesi ai domiciliari Sentenza definitiva, arrestato dai carabineri. Nel maggio del 2013, insieme a un suo amico, aveva incendiato i rifiuti all’esterno del «Mag Cafè». Il rogo aveva provocato l’esplosione di bombole di gas che avevano danneggiato la struttura del locale.

I carabinieri della Stazione di Borno hanno arrestato un trentacinquenne originario di Sarnico e domiciliato in Valle Camonica. Il giovane, M. R., operaio, con sentenza passata in giudicato è stato condannato a nove mesi di arresti domiciliari per i reati di incendio e danneggiamento. Nel maggio del 2013, insieme a un suo amico, aveva incendiato i rifiuti all’esterno di un bar di Paratico, il «Mag Cafè». Il rogo aveva provocato l’esplosione di bombole di gas che avevano gravemente danneggiato la struttura del locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA