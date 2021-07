Automobilista ubriaco, percorre la A27 in contromano per 30 chilometri Si tratta di un 43enne, residente in Bergamasca: l’uomo viaggiava in stato di ebbrezza su una Bmw contromano sull’autostrada tra Conegliano e Vittorio Veneto.

Ha percorso ben 30 chilometri in contromano lungo l’A27 a Treviso nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto prima di essere fermato dalla Polizia stradale. Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 luglio, intorno all’una e mezza, sono arrivate una serie di telefonate allarmate alla sala operativa della Polizia stradale segnalando una Bmw che, impegnando la corsia di sorpasso, percorreva in contromano la carreggiata ovest dell’autostrada A27, nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto.

La pattuglia autostradale è riuscita a intercettare la macchina segnalata all’uscita della galleria denominata «Cave Ovest» grazie anche all’ausilio del personale addetto alla manutenzione, come riporta anche «La tribuna di Treviso». Il conducente è un uomo di 43 anni, straniero e regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, residente nel bergamasco e nel bellunese per lavoro, con un tasso alcolemico ben oltre al limite consentito.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e dovrà subire un processo. Per il contromano in autostrada subirà la revoca della patente di guida oltre a dover pagare delle sanzioni amministrative per un minimo previsto di quasi 4.000 euro fino al massimo di 11.000 euro. Auto sequestrata per tre mesi.

