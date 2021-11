Un’ambulanza in arrivo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo (Foto by Archivio)

Cade dal tetto di un capannone, operaio bergamasco ferito a Palazzolo Un operaio di 43 anni di Predore è rimasto ferito nella mattinata di martedì 30 novembre a Palazzolo sull’Oglio (Brescia).

Un operaio di 43 anni di Predore è rimasto ferito nella mattinata di martedì 30 novembre cadendo dal tetto del capannone di una pelletteria a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). È successo poco prima di mezzogiorno in via Valena: secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta esterna, stava effettuando di lavori di manutenzione su un lucernario, improvvisamente una lastra avrebbe ceduto e l’operaio è precipitato da un’altezza di circa 4-5 metri. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con traumi al bacino e all’anca. Non sarebbe in pericolo di vita.

