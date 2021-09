Cazzano, incidente in moto: diciottenne soccorso con l’elicottero L’incidente è avvenuto domenica 5 settembre in via Dante poco dopo le 19.

Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia in codice giallo dopo essere caduto con la sua moto in via Dante a Cazzano Sant’Andrea in Val Seriana.

Le sue condizioni sono apparse abbastanza gravi, tanto che è stato chiamato l’elicottero che è partito da Brescia per trasportare il ragazzo agli Spedali Civili.

Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

