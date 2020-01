Colto da malore sul Monte Farno

Muore escursionista 65enne Elisoccorso in azione mercoledì 29 gennaio sul Monte Farno: malore per un uomo di 65 anni. È grave.

Un uomo di 65 anni è stato colto da malore lungo il sentiero che dalla ex Colonia conduce al rifugio Parafulmine nella zona della Alpe Pergallo. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13.30 di mercoledì 29 gennaio e l’elisoccorso di Sondrio si è mosso in codice rosso verso il Monte Farno. Allertata anche una squadra del Soccorso Alpino. L’uomo è morto appena arrivato in ospedale.

