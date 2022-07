Confermato lo sciopero di Ryanair in Italia per domenica 17 luglio. I Consumatori: irresponsabile

Per quanto riguarda il caos che sta colpendo gli aeroporti di mezza Europa con ritardi e cancellazioni di voli, i sindacati hanno espresso timori sull’evoluzione della situazione nelle prossime settimane, soprattutto in vista del grande esodo di agosto. «In Italia la situazione negli aeroporti per ora è meno grave che nel resto d’Europa» ma «abbiamo espresso la nostra preoccupazione per come evolverà visto che da noi la ripresa dell’attività nel settore è stata successiva rispetto al resto d’Europa», ha spiegato Cuscito, facendo presente che nel trasporto aereo italiano «c’è sicuramente il tema della mancanza di manodopera, legato ai bassi salari in tutto il sedime aeroportuale» per cui «serve rinnovare i contratti nazionali, adeguandoli alle medie europee ben più alte delle nostre».