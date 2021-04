Dal 26 aprile scuola in presenza al 100% e ristoranti anche la sera ma all’aperto. Segui qui la conferenza stampa di Draghi «Scuole e attività all’aperto sono le priorità - inizia così la conferenza stampa del premier Draghi -. Il Governo si è preso un rischio ragionato che deve tradursi in una opportunità straordinaria per l’economia e la nostra vita sociale». Al centro scuole superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese.

«Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa alle 15.40 di venerdì 16 aprile. Il governo sulle aperture oggi ha preso «un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento» ha spiegato il premier confermando che la cabina di regia «anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza all’attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza».

Draghi parla di «rischio ragionato» che il Governo «si è preso», ma «questo rischio - aggiunge - che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle realtà riaperte».

Sono 3 i blocchi di provvedimenti di cui parla Draghi: uno riguarda le riaperture, un altro lo scostamento di bilancio e il terzo che riguarda le opere messe in cantiere.

Dal 26 aprile l’Italia cambia quindi modalità organizzative: è prevista l’apertura di tutte le attività di ristorazione, a pranzo e la sera, ma sempre all’aperto e anche gli sport e gli spettacoli riprenderanno, ma solo all’aperto. Teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti all’aperto: al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio.

Dal 26 aprile riaprono inoltre in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle zone rosse. Dovrebbero tornare in presenza anche le università. «La scuola resta ancora una volta una priorità» ribadiscono Draghi e il ministro Speranza.

Dovrebbe invece restare il coprifuoco alle 22.

Con il premier Mario Draghi si sono riuniti i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti. Con loro anche gli esperti Silvio Brusaferro dell’Iss e Franco Locatelli del Cts. Nell’incontro sono stati esaminati i dati sul contagio per assumere le decisioni sulle prossime riaperture. Alla riunione ha preso parte il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Dalle prime indiscrezioni ci sono le date anche delle aperture di piscine e palestre: le prime il 15 maggio prossimo, le seconde dal 1° giugno.



Capitolo spostamenti: «Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi» ha detto Draghi.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il ministro della Salute Speranza:«Due fattori fondamentali hanno piegato la curva: le misure prese, abbiamo deciso di sospendere l’area gialla. Abbiamo un Rt a 0,85, un’incidenza a 183 e una tendenza della stragrande maggioranza delle regioni ad un miglioramento epidemiologico . A questo si aggiunge l’aumento delle dosi di vaccino. Quasi l’80% degli ultraottantenni hanno ricevuto la prima dose - ha detto il ministro -. Sulla base di questi elementi possiamo disegnare un percorso positivo, di natura graduale che vede per prima la riapertura delle scuole di ogni grado. Tutto il Governo ritiene la scuola architrave della società. In maniera graduale proveremo a riaprire e il principio prova a partire da un dato scientifico, che nei luoghi all’aperto riscontriamo difficoltà nella diffusione del contagio».

Segui qui la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza.

