Covid in Italia, 28.368 i nuovi positivi e 115 le vittime. Partono le prime quarte dosi

L’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia conferma un trend in diminuzione dell’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti e dei decessi.

Ulteriore elemento positivo è che anche l’occupazione da parte di pazienti Covid dei reparti ordinari, che fino a qualche giorno fa si attestava sopra la soglia di allerta del 15%, è ora scesa al livello di soglia, mentre sono stabili le terapie intensive. Un trend da confermare nei prossimi giorni, mentre sono al via dal 12 aprile le prime somministrazioni delle quarte dosi del vaccino anti-Covid per over80, ospiti delle Rsa e fragili dai 60 anni di età.

I dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 10 aprile indicano dunque che nelle ultime 24 ore è stabile al 15% l’occupazione di posti nei reparti ospedalieri di «area non critica» da parte di pazienti Covid. Il dato è in leggera flessione rispetto al 15,5% registrato venerdì scorso nell’ultimo monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

I dati dei prossimi giorni permetteranno di stabilire se si tratta di fluttuazioni o di un segno iniziale di cambiamento di trend

Tuttavia, la percentuale resta al 42% in Umbria e supera la soglia del 20% in altre 7 regioni: Calabria (32%), Sicilia (26%), Basilicata (25%), Puglia e Abruzzo (22%), Marche (21%) e Sardegna (21%). È stabile anche l’occupazione delle terapie intensive al 5% (un anno fa segnava il 39%) e solo la Sardegna (al 13%) supera la soglia di allerta del 10%. Un quadro in miglioramento è anche quello indicato dalle analisi del matematico del Cnr Giovanni Sebastiani, secondo il quale scendono le curve dell’incidenza, dei decessi e dei ricoveri nei reparti ordinari, sono in stasi gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive e si intravedono i primi segnali di stasi della percentuale dei positivi ai test molecolari. I dati dei prossimi giorni, rileva, «ci permetteranno di stabilire se si tratta di fluttuazioni o di un segno iniziale di cambiamento di trend».

28.368 i nuovi positivi, 115 le vittime

Intanto sono 28.368 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute: domenica erano stati 53.253. Le vittime sono invece 115, in aumento rispetto alle 90 di domenica. Sono 192.782 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 352.265.di domenica. Il tasso di positività è al 14,7%, in calo rispetto al 15,1% del 10 aprile. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.256, ovvero 218 in più rispetto a domenica.

L’invito generale resta comunque quello a non abbassare la guardia, con il virologo Fabrizio Pregliasco che esprime preoccupazione in vista delle prossime festività pasquali perché, avverte, «c’è un eccessivo senso del “liberi tutti”».

Intanto, partiranno dal 12 aprile le prime somministrazioni delle quarte dosi. Lo hanno annunciato la Asl di Rieti - che contestualmente procederà alla somministrazione del richiamo anche nelle RSA del territorio - e l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, specificando che l’accesso agli hub vaccinali sarà volontario e senza necessità di prenotazione. Sempre martedì si terrà una conferenza al stampa al ministero della Salute (con il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, e il direttore Prevenzione del Ministero, Gianni Rezza) per fare il punto sulla prosecuzione della campagna vaccinale e la somministrazione della seconda dose di richiamo (quarta dose). L’invito generale resta comunque quello a non abbassare la guardia, con il virologo Fabrizio Pregliasco che esprime preoccupazione in vista delle prossime festività pasquali perché, avverte, «c’è un eccessivo senso del “liberi tutti”».

«Mascherine da mantenere»